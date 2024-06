Le Havre. Les lamaneurs, anges gardiens des bateaux en escale

"Nous sommes des marins au service des navires, 24h sur 24, 365 jours par an", détaille Ludovic Perrouelle, président de la Société coopérative lamanage des ports du Havre et Antifer. "Nous mettons en place les amarres des bateaux, quelle que soit la taille de l'embarcation, des plus petites unités de 30 à 50m jusqu'aux géants de plus de 400m qui accostent actuellement à Port 2000." Pour ce natif d'Harfleur, âgé de 52 ans, ce métier est un rêve d'enfant devenu réalité. "Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit !"

"Dans ma famille, nous sommes des travailleurs portuaires depuis quatre générations, avec des pilotes, des dockers. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu l'occasion de me balader sur les quais avec mon père, qui était lamaneur. Et pour moi, c'était une évidence de me retrouver sur l'eau et d'amarrer les navires." Ludovic Perrouelle étudie au lycée maritime Anita Conti (N.D.L.R. : alors encore au Havre à l'époque). Après quelques années d'attente et une formation in situ de 36 mois, il entre dans la profession en 1998.

Son premier souvenir est marquant : "C'était pour un pétrolier à la CIM, avec des amarres en fil d'acier, très lourds. Mais j'étais en doublure et mon tuteur m'a aidé à vaincre ma peur de ne pas y arriver." Le danger, dans ce métier, est présent en permanence, et dépend notamment de la taille du bateau. "Le premier risque est de tomber à l'eau. Mais cela arrive très rarement." Il y a aussi le risque d'écrasement, pour les vedettes des lamaneurs, entre le quai et la coque du navire. "La communication permanente entre tous les intervenants, le pilote du bateau, les remorqueurs et nous, est vitale. Et la routine est le plus grand danger. Il faut toujours rester vigilant."

Des solutions à trouver

face au gigantisme des navires

Ludovic Perrouelle est le président de la Scop Lamanage des ports du Havre et Antifer depuis 2015. Il entame son troisième mandat à la tête de cette institution, fondée en 1937. Au fil du temps, la profession a dû s'adapter à l'évolution de la taille des embarcations, toujours plus impressionnantes. "Et les amarres sont de plus en plus lourdes et plus solides. D'où la nécessité, au sol, d'utiliser des camions vire-amarres. Comme cela ne suffisait pas, un système dynamique d'amarrage fixé sur les quais s'est développé sur le port néerlandais de Rotterdam (qui a un trafic cinq fois supérieur au Havre), pour notamment réduire le risque de casse des amarres." Ce qui peut arriver en cas de tempête, par exemple. Ici, le dispositif a été testé avec succès de septembre 2021 à mars 2023. Le lamanage du Havre le commercialise depuis bientôt un an.