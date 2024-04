Voile. Niji40 : l'équipage de la Manche Evidence Nautique est arrivé en Guadeloupe

Il aura fallu 15 jours, 18 heures, 46 minutes et 38 secondes pour traverser l'Atlantique, soit un peu moins d'une journée après les vainqueurs. Le trio Nicolas Jossier, Benoît Charon et Calliste Antoine, l'équipage de la Manche Evidence Nautique, a terminé mardi 23 avril, très tôt dans la matinée, septième de la Niji40, course transatlantique dédiée à la Class40. Les trois participants étaient à bord d'un bateau aux couleurs du Département de la Manche.

Plusieurs problèmes rencontrés

L'équipage de la Manche Evidence Nautique s'était élancé le 7 avril dernier de Belle-Ile-en-Mer dans le Morbihan pour arriver mardi 23 avril au matin à Marie-Galante en Guadeloupe. Les navigateurs ont rencontré plusieurs péripéties dans leur périple : "Un départ humide et venteux, des choix stratégiques sur la route à emprunter et une casse sur le safran tribord qui a contraint le trio à faire un stop aux Açores pour récupérer un étrier de spare neuf venu tout droit de France grâce à une chaîne de l'espoir et de solidarité."