Mer. Un voilier au bord du naufrage secouru dans la Manche

Il était 11h30 ce dimanche 19 novembre lorsqu'un couple de quinquagénaires à bord du Cybele 17, un voilier de 14m, a lancé un appel au secours au Cross Jobourg (Centre régional de surveillance et de sauvetage). Le voilier se situait alors à environ 3km au nord-ouest du Cap Lévy de Fermanville, dans la Manche, lorsqu'il a été surpris par des vents violents et une mer particulièrement agitée. Les deux marins amateurs étaient partis de Roscoff pour rejoindre Ouistreham.

Surpris par un fort vent d'ouest, les deux occupants du voilier étaient à la dérive et menaçaient de s'écraser contre les rochers. Le moteur hors service et les voiles déchirées, ils n'ont eu d'autres choix que de faire appel aux secours en mer. D'importants moyens ont alors été déployés pour leur venir en aide. La vedette rapide Cap Lévy II, de la station SNSM de Fermanville, a assisté le voilier et sécurisé les deux navigateurs. Deux de ses équipiers ont été transbordés sur le voilier.

Au même moment, le Cross Jobourg a engagé l'embarcation de secours de l'Abeille Liberté et le canot tout temps de Barfleur, le SNS 086-Amiral de Tourville pour sécuriser les opérations de remorquages. Le convoi a fait route vers le port Chantereyne à Cherbourg avec de grandes difficultés en raison d'un vent à 70km/h et une mer démontée et des creux de près de 2 mètres. Ce n'est que vers 13h45 que le voilier a été amarré en sécurité.

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord rappelle de préparer consciencieusement les sorties en mer afin d'éviter ce genre de situations dramatiques.