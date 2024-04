Alençon. La Col'Orne, marche et course pour en voir de toutes les couleurs

L'association Les Pieds ornais des étudiants en podologie d'Alençon organise la quatrième édition de la Col'Orne, jeudi 16 mai, au départ du parc de la Providence. Objectif, financer leur déplacement à la Réunion, sur la Diagonale des fous, où ils vont s'occuper des pieds des concurrents. L'épreuve alençonnaise en marche ou en course démarre à 18h30 sur une boucle de 2,5km, à parcourir deux fois. Le parcours accessible PMR passe par les rues du Bercail, du Cygne, de la Halle au blé, le Parc des promenades, les rues Balzac, de Sarthe, des Poulies et du Pont-Neuf. Tous les participants recevront des projections de poudre colorée en début, au milieu et en fin de parcours, les organisateurs en ont prévu huit cents sachets. Près de 500 participants sont attendus. En marchant ou en courant, l'essentiel est de s'amuser en famille ou entre collègues. L'épreuve n'est pas chronométrée et aucun classement n'est établi.

Pratique. Inscriptions jusqu'au dimanche 12 mai à minuit sur colornealencon.123go.fr/fr.