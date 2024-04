Près de Rouen. One Piece s'invite au centre commercial de Tourville-la-Rivière

Pour les 25 ans du manga One Piece, la bande du pirate au chapeau de paille, Monkey D. Luffy, débarquera à Tourville-la-Rivière pour un action game. L'événement aura lieu du 24 au 27 avril, de 10h à 19h, au sein du centre commercial.

Le jeu consiste à relever plusieurs défis en compagnie des héros du manga : mémoire, coordination en équipe, tir et autres jeux seront proposés par équipe de deux à quatre joueurs. Aucune connaissance de l'œuvre n'est obligatoire. Chaque épreuve permet de gagner des points qui peuvent être échangés contre des cadeaux en lien avec le manga. L'expérience reste gratuite et accessible à tous, à partir de 7 ans. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre partie sur le site du centre commercial.

2 Avenue Gustave Picard.