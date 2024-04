Caen. Rescapés d'Auschwitz : une expo à l'Abbaye aux Dames

Deux cents lycéens de Caen ont été invités au vernissage de cette exposition.

Le vernissage de cette exposition s'est fait en présence de 200 lycéens de Caen. Une invitation symbolique dans le cadre du partenariat entre la Région Normandie et le Mémorial de la Shoah, comme le précise Olivier Deniaud, vice-président de la Région en charge des lycées et de l'éducation : "Certains ont visité l'ancien ghetto de Cracovie et les camps d'Auschwitz. Leur présence se fait dans la continuité de ce qu'ils ont réalisé toute l'année dans le cadre du programme Mémoires d'Auschwitz, organisé par la Région."

Découvrir une triste réalité

Ce programme propose aux lycéens "des visites, des échanges et une réflexion avec des rescapés des camps, dont Ginette Kolinka", développe Olivier Deniaud. Un programme important pour "leur faire comprendre que ça a bien existé, que ça date d'il y a 80 ans, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, et que ça se trouve à deux heures d'avion depuis Deauville". C'est aussi un devoir de mémoire essentiel, pour la Région Normandie : "Il faut qu'ils sachent pour poursuivre la transmission de cette triste réalité."