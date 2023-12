Caen. Ginette Kolinka, ancienne déportée, témoigne auprès des élèves normands

"Tout ce que vous avez pu entendre ou lire sur les camps n'est rien à côté de la réalité." Depuis plus de vingt ans, Ginette Kolinka, déportée rescapée des camps de concentration, sillonne la France pour raconter aux élèves les horreurs qu'elle a vécues. Plus de deux cents élèves bas-normands sont venus l'écouter jeudi 7 décembre, à l'hôtel de ville de Caen, et lui poser toutes leurs questions.

Passeurs de mémoires

Ginette Kolinka fait partie des passeurs de mémoires exceptionnels. Des dizaines de milliers d'élèves ont déjà écouté son récit, et la phrase qu'elle martèle : "Voilà où mène la haine", en évoquant toutes les horreurs qu'elle a traversées entre ses 19 et 21 ans. Venus de Cherbourg, Flers, Caen et d'autres villes, les élèves accompagnés de leurs professeurs se sont réunis dans la salle du réfectoire de la mairie de Caen, pour la seconde édition de l'événement Passage de Témoin(s). Un bref discours d'introduction permet de remettre ce témoignage dans un contexte plus actuel, à l'heure où "des pays sont en deuil de la paix".

Des mots forts et "très instructifs"

Ginette Kolinka témoigne auprès des élèves Impossible de lire le son.

Ginette Kolinka a pris la parole une heure durant pour raconter son récit glaçant. Eva Martin, élève en terminale, partage ses impressions. "J'ai trouvé ça très intéressant et très instructif. C'est très important car ça permet de faire perpétuer la mémoire." Le devoir de mémoire est au programme au lycée, le message de l'ancienne déportée fait écho à leur cours : "Ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'essayer de faire au mieux et de se dire qu'on ne veut pas recommencer comme avant", conclut Eva Martin.

Ginette Kolinka n'a, quant à elle, qu'un seul souhait : "Je veux qu'ils réalisent que ne pas accepter les gens comme ils sont, c'est déjà avoir un pied dans Auschwitz. J'espère qu'il y en aura au moins quelques-uns qui se rappelleront et mettront en pratique ce que j'ai dit : accepter l'autre !"