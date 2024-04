Près de Caen. Un poids lourd se couche sur l'A84 : l'autoroute fermée 

Le week-end débute mal pour les automobilistes empruntant l'autoroute A84. À hauteur de Grainville-sur-Odon, dans le sens Caen-Rennes, déjà 4km de bouchons ont été enregistrés ce vendredi 12 avril à 17h30 en raison d'un accident. Un poids lourd, vide, s'est couché dans le fossé. La circulation est interrompue entre les échangeurs 47, sortie Evrecy, et 45 Noyers-Missy. Une déviation est mise en place.

Les pompiers et gendarmes sont sur place. On ne connaît pas encore la raison de l'accident et le chauffeur n'est pas blessé. La Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (Dirno) prévoit une réouverture de la route vers 20h. Il est conseillé d'éviter le secteur.