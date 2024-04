Darnétal. Tentative d'homicide sur policiers : trois personnes interpellées

Les faits ont eu lieu vers 16h, jeudi 11 avril, au niveau d'un parking à Darnetal sur place du Cour au Duc. Les policiers effectuaient alors une opération de contrôle routier et ont fait signe à une voiture de s'arrêter. Cette dernière a fait le tour du stationnement de manière assez lente, faisant mine de s'arrêter, avant de s'échapper en fonçant sur les policiers qui étaient à pied. Ces derniers ont été obligés de se jeter sur le côté pour éviter le véhicule. Les policiers ont tenté de stopper le véhicule à l'aide d'un dispositif dit stop-stick, semblable à une herse, mais en vain.

La voiture aura été repérée un peu plus tard au niveau d'un chemin agricole. Trois des quatre individus se trouvant à l'intérieur ont été interpellés. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 20 ans originaire de Bihorel, et de deux autres jeunes âgés de 22 ans domiciliés à Rouen. D'après la police, du cannabis a été retrouvé sur deux des interpellés. Tous ont été placés en garde à vue pour tentative d'homicide et refus d'obtempérer ainsi que détention de stupéfiants. Quant au quatrième individu, il est toujours recherché. Une enquête est en cours pour savoir qui était le conducteur.

