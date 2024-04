Rouen. L'aventurier Matthieu Tordeur en route pour le pôle Nord et "un chaos de glace"

Le Rouennais Matthieu Tordeur s'élance à nouveau dans le grand Nord en solitaire. Il doit prendre le départ mercredi 10 avril, direction la base dérivante de Barneo avant de rejoindre le pôle Nord géographique pour un périple de trois semaines en totale autonomie à skis. "Au total, ce sont environ 200 kilomètres… qu'il me faudra parcourir sur un chaos de glace", décrit-il sur ses réseaux sociaux. Equipé d'un traîneau de presque 100 kilos, le Rouennais devra faire face à un environnement assez hostile "entre crêtes de compression, bras d'eau de mer libre et banquise fine, sans compter la dérive", explique-t-il, le tout avec des températures très rudes, comprises entre -20 et -45 degrés.

Témoin de la fonte des glaces

Matthieu Tordeur ne va pas braver le grand froid uniquement pour le plaisir, le Normand souhaite alerter sur le réchauffement de l'océan Arctique et la disparition de la banquise. Cette fonte "est accélérée par la multiplication de dépôts de noir de carbone". Il s'agit de microparticules résultant de la combustion des énergies fossiles et de la biomasse - pollution du pétrole, moteur diesel, usines à charbon ou feux de forêt -, et qui se déposent sur la banquise. Leur couleur noire, en absorbant le rayonnement du soleil, accélère la fonte des glaces. L'aventurier prévoit ainsi de prélever des échantillons de neige durant son périple pour mesurer la quantité de ces microparticules qui font fondre la banquise, puis de les confier au "Climate Adaptation Science Center" de l'Université de Colorado Boulder, pour les analyser.

En plus de ce protocole scientifique, Matthieu Tordeur doit aussi collecter des algues sous-marines sous la banquise. Il entend également récolter un maximum d'images de ce lieu inhabité pour la production d'un futur documentaire pour la télévision. Son aventure est à suivre sur les réseaux sociaux ou sur son site internet.