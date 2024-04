Rouen. Intrusion chez Lafarge : 200 personnes manifestent pour soutenir les militants en garde à vue

Quelque 200 manifestants se sont rassemblés, mardi 9 avril dans la soirée, à Rouen, en soutien aux 17 personnes suspectées d'intrusion dans la cimenterie Lafarge, à Val-de-Reuil dans l'Eure, et placées en garde à vue depuis lundi.

"Libérez nos camarades", scandaient les manifestants, réunis notamment à l'appel du mouvement des Soulèvements de la Terre. "Les temps sont durs pour ceux qui travaillent à un autre monde. Il ne faut rien lâcher pour les copains en garde à vue", a lancé Stéphane Martot, secrétaire régional d'Ecologistes (anciennement Europe Ecologie les Verts) en Normandie.

Plus de 450 000 euros de dégâts

Le 10 décembre 2023, lors d'une journée nationale de mobilisation de militants écologistes contre les cimentiers, une centaine de personnes s'étaient introduites sur le site industriel de Lafarge à Val-de-Reuil, vêtus de combinaisons blanches et le visage masqué. Selon le parquet d'Evreux, ils avaient empêché l'agent de sécurité du site de sortir de son local et avaient commis "d'importantes dégradations". Les dégâts - mousse expansive à l'intérieur de plusieurs appareils, béton dans une arrivée d'eau, contenant de billes de polystyrène et sacs de ciment éventrés ou encore vitres brisées - ont été estimés à plus de 450 000 euros.

Lundi 8 avril, 17 personnes suspectées d'avoir fait partie de ce groupe ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête confiée à la Sous-direction antiterroriste de la Direction nationale de la police judiciaire et à la Direction territoriale de la police judiciaire de Rouen. "On envoie les services de police liés au terrorisme pour une action bon enfant alors que Lafarge est accusé de liens avec Daech", a déploré durant la manifestation Alexis Vernier, conseiller municipal de La France insoumise de Sotteville-lès-Rouen et conseiller à la métropole de Rouen.