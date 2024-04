Seine-Maritime. Tempête Pierrick : des routes fermées préventivement

De forts coefficients de marée associés aux vents forts de la tempête Pierrick : en raison de ces paramètres, la Seine-Maritime a été placée en vigilance orange par Météo France pour crues et vague-submersion, mardi 9 avril. Après un premier pic la nuit dernière, la pleine mer est attendue à 12h05 au Havre, 12h50 à Etretat et Fécamp, avec un coefficient de 112. Il sera de 113 dans la nuit de mardi à mercredi. "Des débordements importants" de la Seine sont à prévoir lors des marées hautes, alerte la préfecture. Plusieurs mesures préventives ont été prises.

Côté Seine

Les quais de Seine de la RD93 (à Caumont dans l'Eure) devenant la RD64 (à La Bouille en Seine-Maritime) ont été fermés à la circulation. Une déviation a été mise en place par la RD178 (rue de la Cavée à Caumont dans l'Eure). Sur le secteur de La Bouille, des arrêtés municipaux de fermeture de voirie ont été pris par le maire.

A Rouen, les quais bas rive droite et les trémies Corneille et Boeldieu sont fermés à la circulation depuis cette nuit dans les deux sens, ainsi qu'un morceau du quai Gaston-Boulet (passage par la trémie), à l'angle de la rue de Lecat.

Côté mer

La combinaison de la dépression Pierrick, accompagnée de vents forts de secteur ouest, d'une houle de 2 à 4 mètres en mer et de forts coefficients de marée peut provoquer là aussi des submersions sur les secteurs les plus exposés, de Saint-Valery-en-Caux à Etretat et du Tréport à Veules-les-Roses, de 10h à 16h.

A Criel-sur-Mer, la RD922 a été fermée à la circulation.

A Sainte-Adresse, l'accès à l'estacade est interdit jusqu'à 16h ainsi que la promenade piétonne qui mène jusqu'au bout du monde.

Au Havre, l'accès à la digue nord est interdit mardi et mercredi.

A Fécamp, la digue est interdite aux piétons, de même que le stationnement en bord de mer.

La préfecture recommande de façon générale d'éviter les fronts de plage et de ne pas stationner sur les parkings situés aux abords des plages.