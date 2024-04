Près de Bayeux. Une cinquantaine de foyers privés d'eau potable depuis trois jours

Lorsque la foudre a frappé dimanche 31 mars la commune de Castillon, à près de 10km au sud de Bayeux, les habitants ne s'attendaient pas à autant de dégâts. Et pourtant, "des dizaines d'appareils électroménagers, une cinquantaine de box internet et autres ont été détruits, raconte Alexandre Chicot, le maire de la commune. Le groupe électrogène de la Ville a également été touché, mais Enedis est intervenu rapidement". Les canalisations d'eau potable ont également été touchées : "La foudre a créé un champ magnétique et ça a déformé les canalisations, provoquant de nombreuses fissures alors qu'elles sont à 1,50m sous la terre", précise le maire. Par précaution, l'arrivée d'eau a été coupée : "Au total, on perdait 30m3 d'eau par heure. C'est ce que consomment l'ensemble de nos habitants pour une journée", rapporte Alexandre Chicot.

La Saur, qui gère l'eau sur la commune, est intervenue très rapidement, mais les dégâts sont plus importants que prévu : "Dimanche, ils cherchaient deux fuites, hier ils en ont réparé sept. Actuellement, ils font des recherches sur un rayon d'un kilomètre carré. Dès qu'ils trouvent, ils creusent et ils réparent et on ne sait pas combien de temps ça va durer, ils nous ont dit ce soir mais il n'y a rien de sûr."

Des solutions de secours mises en place

Alexandre Chicot espère que le service va être rétabli le plus vite possible. En attendant, le service d'urgence de la Saur a distribué des packs d'eau, à raison de deux pour les familles avec enfants et un pour les personnes seules. Pour les toilettes et la vaisselle, le maire va également préparer des barils de réserve d'eau et, pour les douches, "le gymnase de Balleroy est disponible de 14h à 20h", explique l'élu de Castillon.

Les habitants se mobilisent également pour venir en aide aux foyers impactés et le maire souligne aussi "la gentillesse des habitants touchés. Ils restent courtois malgré la situation, et c'est rare de voir cela".

Depuis dimanche, les équipes de la Saur interviennent pour réparer les canalisations de Castillon. - Facebook Mairie de Castillon