Interview. Alexandre Briet, président délégué du Rouen Handball : "On vise la montée en deuxième division"

Alexandre Briet, président délégué du Rouen Handball, fait le point sur la situation du club.

L'équipe féminine est 2e à quatre

journées de la fin. Quel est l'objectif

pour cette fin de saison ?

"On veut consolider notre 2e place. Ce n'est pas gagné puisqu'il y a encore deux gros matchs à jouer. On verra bien ce qu'il se passe. On visait la montée, on avait l'équipe pour avec un des plus gros budgets de N1 (la 3e division). On veut s'habituer au haut de tableau puis retravailler pour faire mieux l'an prochain. On aura engrangé de l'expérience. On a fait évoluer le staff pour démarrer un nouveau cycle et l'effectif va évoluer un peu pour franchir cette dernière étape."

Quelle est la philosophie de votre club ?

"Nous voulons proposer un spectacle sportif de haut niveau et procurer des émotions fortes au public de la métropole rouennaise, peu importe dans quelle division on évolue. Plus on est haut, plus c'est simple évidemment. On vise une accession en D2 pour les filles et une stabilisation en N1 pour les garçons. Cela nous permettra de renforcer notre communauté de fans."

Quelle est votre ambition à moyen

et long terme ?

"Nous souhaitons développer nos équipes progressivement, en cohérence avec nos rentrées financières et la montée en puissance de notre public. On ne veut pas voir trop grand trop vite, pour ne pas se retrouver avec un club en D1 et seulement 1 000 personnes dans la grande salle du Kindarena. Chez nous, le projet féminin est notre figure de proue. C'est notre positionnement le plus logique par rapport aux autres clubs de la Métropole, tous sports confondus. Mais on n'oublie pas les garçons, bien sûr."

Le show que vous avez réalisé le 24 mars avec deux matchs au programme, un féminin et un masculin, va donc dans ce sens ?

"Oui, c'est un événement très réussi. On est content de ce qu'on a mis en place dans le contenu. On accorde une grande dimension au spectacle, avec deux matchs et une belle ambiance sonore et visuelle. Les matchs, on ne maîtrise pas tout, mais on a obtenu deux victoires donc cela contribue également à la réussite et la venue du public puisqu'en temps normal on joue devant 500 personnes et là, près de 3 000 sont venues. C'est le point le plus positif, c'est le nerf de la guerre donc c'est une vraie satisfaction."

Pratique. Pour son prochain match, samedi 20 avril, les Rouennaises se déplaceront à Brest, 3e du championnat.