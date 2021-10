Le-Havre. Les féminines du HAC Handball n'ont qu'un objectif : remonter en LFH

La reprise du championnat de D2 approche et les joueuses de l'équipe de handball du Havre (Seine-Maritime) sont en pleine préparation.

Elles ont repris l'entraînement dès la fin juillet 2018, deux mois après la défaite face à Bourg-de-Péage, synonyme de relégation en D2.

Pendant trois semaines, les joueuses du HAC ont participé à un stage à Bordeaux et à trois matchs amicaux. Trois matchs qu'elles ont remportés, de quoi satisfaire l'entraîneur Roch Bedos : "La première partie de la préparation se passe très bien. Nous l'avions axé sur le travail physique et du travail général sur le plan balistique. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on est totalement dans le plan que nous avions fixé."

L'objectif de cette première partie de préparation était aussi d'intégrer les nouvelles joueuses.

Un objectif : remonter en LFH

Il reste à l'équipe "à affiner les réglages et à peaufiner le travail physique".

L'entraîneur prévoit d'accès la préparation "sur les premiers matchs, améliorer l'organisation offensive et défensive et tout ce qu'on a mis en place dans notre projet de jeu".

Pour se tester, les joueuses ont encore deux rendez-vous : le tournoi d'Octeville, samedi 25 et dimanche 26 août, et un match amical le mercredi 29 août 2018, face au SAHB (Sambre Avesnois Handball), à Rouen.

De quoi être davantage fixé sur le potentiel de l'équipe pour répondre à l'objectif : "remonter en LFH".

Le premier match de D2 aura lieu samedi 8 septembre 2018, face à Noisy-le-Grand.