Ifs. Accident d'une voiture de gendarmerie : une enquête ouverte après la diffusion des images de vidéosurveillance

Des images du réseau de vidéosurveillance de la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) ont rapidement fuité sur les réseaux sociaux après l'accident d'un véhicule de gendarmerie, lundi 18 mars. Les militaires tentaient d'intercepter une Golf Volkswagen en très grand excès de vitesse. Les gendarmes ont fini leur course dans le rond-point bleu d'Ifs.

A ce jour, les images dépassent les 300 000 vues sur les différents réseaux sociaux. Une vidéo considérée comme "volée au Centre d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT) de Caen", selon la Dirno, qui a en charge la gestion du périphérique de Caen. Elle précise : "La captation des vidéos par le CIGT s'effectue dans le cadre d'un arrêté préfectoral et ces vidéos sont soumises à un régime très strict d'utilisation, seules les personnes habilitées et mentionnées dans l'autorisation préfectorale peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, visionner les images de vidéoprotection. Elles ne peuvent donc être diffusées sur aucun support."

Une double enquête, administrative et judiciaire, est donc ouverte à la suite de cette diffusion. La personne à son origine risque "trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, en application de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure", informe la Dirno. "De même, le fait de rediffuser des images en sachant que celles-ci proviennent d'un délit est constitutif de recel, prévu par l'article 321-1, et puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende", complète le gestionnaire du périphérique.