Ifs. Course-poursuite : vol plané des gendarmes dans un rond-point 

Un accident très impressionnant s'est produit au niveau du rond-point bleu d'Ifs, au-dessus du périphérique Sud de Caen, ce lundi 18 mars, vers 18 heures.

Plusieurs tonneaux

Après avoir suivi une voiture en excès de vitesse sur la RN158, entre Falaise et Caen, le conducteur d'une voiture de gendarmerie a perdu le contrôle du véhicule avant de faire un vol plané et plusieurs tonneaux. Il a terminé sa course dans le rond-point. Trois gendarmes se trouvaient à bord. "Choqués", le conducteur et les passagers sont sains et saufs. Sapeurs-pompiers, équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et la gendarmerie du Calvados étaient sur place.

La course-poursuite avait été entamée après un refus d'obtempérer d'un automobiliste sur l'axe Falaise-Caen. Selon les gendarmes, il roulait à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le contrevenant a pris la fuite.