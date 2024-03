Près du Havre. Drame de la route : un mort et cinq blessés dans un accident entre deux voitures

Un terrible accident de la circulation s'est produit dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars, à 00h40, à Gainneville, rue de la Libération. Le choc a été violent. Une victime est restée coincée dans l'un des véhicules, les pompiers ont dû la désincarcérer.

Le bilan est lourd. Une jeune femme d'une vingtaine d'années est morte. On déplore également quatre blessés graves et un blessé léger. Les victimes ont été transportées vers le CHU de Rouen et l'hôpital Monod du Havre.