Caen. L'atelier du Burger change de nom, une offre exceptionnelle pour l'occasion

L'Atelier du Burger, fameux fast-food situé rue Ecuyère et rue Buquet à Caen, va fusionner avec la chaîne Les Burgers de Colette. La transition se fera le 30 mars, et les 100 premiers arrivés se verront offrir leur burger. Une transition en douceur, puisque le concept de burgers faits maison et recettes atypiques est semblable, et les équipes restent attachées aux restaurants. Le deuxième restaurant de l'Atelier du Burger, 6 rue Buquet, ouvrira le 6 avril.

"Une formidable opportunité de renouveau"

Le gérant de l'Atelier du Burger, Thibaud Bouillon, explique ce choix de fusion comme "une formidable opportunité de renouveau, tout en restant fidèle aux valeurs et à l'identité qui ont fait le succès de notre ancien concept". Les Burgers de Colette, fast-food lancé en 2019, a déjà ouvert six restaurants en France.

Les recettes resteront inchangées, simplement rebaptisées, comme le burger signature “L'Atelier du Burger” qui devient le “Colette”, ou bien le “BBQ” qui se transforme en “Yvette”. Ils seront ouverts de 11h30 à 23h, 7 jours sur 7.

