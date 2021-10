A Caen, “La vache qui meuh” est multitâche !

"Ils n’osent pas nous appeler parce qu’ils pensent que nous ne sommes pas sérieux", relate José Mauduit. Dans la réalité, c’est un travail complet et précis que le duo réalise pour des institutions, des collectivités, des cinéastes ou des particuliers et sur tous les supports. "Nous voulons nous faire connaître en Normandie. Pour le moment, nous avons beaucoup de clients à Paris."

L’humour, principal let-motiv

Leur réussite repose sur le fait qu’ils ne veulent pas ressembler aux autres agences. Ils tiennent plus que tout à cultiver leur différence : celle de l’humour. "Dès que c’est possible et que la commande n’est pas trop restrictive, nous essayons de placer des illustrations humoristiques," expliquent-ils.

Tous deux issus d’une école de communication visuelle, leur avenir se dessine d’un mois sur l’autre. Pour le moment, c’est une collaboration avec le dessinateur Chaunu qui est à l’honneur à l’Abbaye aux Dames.