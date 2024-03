Caen. Deux Vélopark inaugurés : plus de 200 nouveaux emplacements proposés

Plus grands, plus pratiques et plus accessibles. Les deux nouveaux Vélopark de Caen la mer, inaugurés vendredi 15 mars, témoignent de la volonté de la communauté urbaine de soutenir la pratique du vélo pour se déplacer. Ils sont situés au niveau de la gare et des Rives de l'Orne pour l'un, et entre le Zénith et le Palais des sports pour l'autre.

Au total, plus de 200 nouveaux emplacements de stationnements sont proposés, avec plusieurs services : stationnements vélos cargo et trottinettes, casiers sécurisés avec borne de rechargement, station d'entretien et de gonflage et paiement par carte bancaire. C'est gratuit pour les abonnés Twisto et sur les emplacements en accès libre, sinon, comptez 1€ par jour.