Manche. De nouveaux travaux sur la route touristique : des perturbations à prévoir

Les derniers remontent à octobre 2023. De nouveaux travaux vont débuter jeudi 14 mars, sur la route touristique (D650) entre Pierreville et Les Pieux.

Des travaux jusqu'au vendredi 2 août

Le plus gros du chantier va débuter lundi 8 avril mais, dès ce jeudi 14 mars donc et jusqu'au vendredi 5 avril, des travaux préparatoires seront entrepris sous la forme d'une circulation alternée. D'avril jusqu'au vendredi 2 août, le chantier consistera en la réalisation de bandes multifonctions, le retraitement de la chaussée et le renouvellement de la couche de roulement.

Sur cette période, la circulation sera en partie alternée mais, sur deux fois quinze jours, celle-ci devra être fermée totalement. Les dates n'ont pour l'heure pas été communiquées.