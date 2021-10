Un golf virtuel ultra-réaliste ouvre ses portes

Mardi 1er mars, le Golf Indoor 76 a ouvert ses portes, dans les locaux du Rouen Squash. Inédit en Normandie, ce nouveau concept met la haute technologie au service du sport. Et le résultat est plutôt bluffant. Club en main, vous voilà face à un écran géant, dans l’ambiance d’un golf virtuel plus réaliste que jamais. Le golfeur n’a plus qu’à frapper sa balle contre l’écran. Instantanément, grâce à un système de calcul ultra-précis, la trajectoire se poursuit dans le “jeu”. Magique. “Les pros qui ont essayé sont repartis impressionnés”, se réjouit Stanley Jacquenet, le gérant. Ce golf d’intérieur s’adresse aux débutants comme aux plus expérimentés, qui pourraient y trouver un moyen idéal de s’entraîner. Sur un deuxième écran, chaque swing est décortiqué et des caméras permettent d’analyser votre geste. L’aspect ludique n’a pas été négligé, avec les modes mini-golf, cibles ou golf démolition.

Pratique. Golf Indoor 76, Espace des Marégraphes, 5, Quai de Bois-Guilbert, à Rouen. Tél. 02 32 08 14 31. Internet : www.golfindoor76.fr. Tarifs 15 € pour 30 minutes et 26 € l’heure.