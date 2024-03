Coutances. Les pompiers interviennent à la cathédrale pour un exercice incendie

Vous vous êtes sûrement interrogés de tous ces gyrophares autour de la cathédrale de Coutances ? D'importants moyens de secours ont été déployés lundi 11 mars, dès 19h, à proximité de l'édifice. Pas d'inquiétude, il s'agissait en fait d'un exercice incendie. Le scénario est conçu pour tester le Plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC).

Différents partenaires

Les partenaires à cet exercice étaient nombreux : l'Etat avec la présence de représentants de la sous-préfecture, l'Architecte des bâtiments de France Nathalie Dangles et la conservatrice des objets mobiliers Mathilde Labatut. Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche était présent bien sûr avec, entre autres, le capitaine Guy-Alain Essouala, chef du centre de secours de Coutances et commandant de la compagnie Ouest, le diocèse aussi avec l'abbé Alain Lemarinel, recteur de la cathédrale, et des représentants de la Ville et du musée de Coutances, ainsi que la police nationale.

C'est quoi le Plan de sauvegarde des biens culturels ?

Le PSBC est un document qui définit, en cas d'urgence, les priorités d'actions sur les biens culturels pour prévoir les opérations de déplacement ou de protection sur place : "Il constitue l'outil opérationnel qui orientera et facilitera les décisions prises par le commandant des opérations de secours et le responsable de l'établissement", confie le SDIS. "Ce plan concerne tous les établissements, publics et privés, dont la vocation est de conserver les œuvres (musées, archives, bibliothèques, églises, châteaux monuments historiques et fondations)."