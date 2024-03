Seine-Maritime. Après la découverte d'un loup, les recherches sur sa lignée se poursuivent

Sa morphologie ne laissait guère de doute, et les analyses ADN menées sur la dépouille du grand canidé retrouvé à Manéglise, près du Havre, l'ont confirmé : il s'agissait bien d'un loup, avec un profil génétique d'Europe de l'est/Europe centrale. Une lignée encore rare, en France, où la plupart des spécimens identifiés proviennent d'une lignée italo-alpine, depuis le retour du loup dans le pays, en 1992.

Retracer le parcours du loup

"Jusqu'à il y a environ deux ans, on n'avait quasiment pas trace de cette lignée, souligne Nathalie Pfeiffer, animatrice du réseau Loup-Lynx en Normandie, à l'Office français de la biodiversité (OFB), il est donc intéressant de suivre l'évolution des phénomènes de dispersion entre la lignée italo-alpine et cette lignée d'Europe de l'est. Nous allons interroger nos homologues belges et allemands pour savoir si eux connaissent cet animal-là, de façon à savoir d'où il vient et quelles étapes il a pu franchir."

Les jeunes loups peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour établir leur meute, ce que l'on appelle le phénomène de dispersion. Celui qui a fréquenté le pays de Bray entre 2020 et 2022 avait été retrouvé mort en Saône-et-Loire, soit à environ 600km. Des individus dits "dispersants", comme celui qui vient d'être découvert, "il y en a eu et il y en aura certainement à l'avenir. Il ne faut pas s'inquiéter, mais on peut s'y préparer", poursuit la spécialiste, qui rappelle que "le loup est une espèce qui bénéficie d'une dynamique positive actuellement et dont la biologie lui permet de s'installer dans n'importe quel territoire".

A la fin de l'hiver 2022-2023, l'OFB estimait qu'il y avait entre 1 000 et 1 200 loups en France. "En Normandie, il y a des individus de passage, comme ce fut le cas cette fois, mais cela reste très ponctuel", conclut Nathalie Pfeiffer. Des éleveurs de Normandie ont choisi néanmoins d'adopter des chiens de garde, pour veiller sur les troupeaux. Des dispositifs de clôtures peuvent être mis en place dans les petits élevages. Des systèmes d'effarouchement lumineux, appelés "fox lights" avaient été utilisés dans le pays de Bray, en 2021.