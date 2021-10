Port : l'enquête publique débute le 28 mars

L'enquête publique visant à autoriser les travaux d'approfondissement et d'amélioration des accès maritimes du Grand Port de Rouen aura lieu du lundi 28 mars au vendredi 29 avril 2011 inclus.

Le dossier ainsi que les registres seront déposés pendant toute la durée de l’enquête publique dans les 53 communes concernées en Seine-Maritime, 14 dans l’Eure et 9 dans le Calvados. Le public est ou sera informé par voie d’affiches apposées par les maires dans leur mairie et en tous lieux réservés à l’information du public, ainsi que par le Port sur les sites ou au voisinage des sites concernés et par annonces légales de presse.