Courseulles-sur-Mer. Une exposition sur les aviateurs canadiens au centre Juno Beach

En cette année du 80e anniversaire du D-Day, le centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer dévoile une nouvelle exposition intitulée A la hauteur du défi. Celle-ci raconte l'histoire des aviateurs canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. "On parle de l'émergence de cette Aviation royale canadienne, des hommes et des femmes qui ont en fait partie", explique Hélène Cavillon, responsable des collections au musée.

Hélène Cavillon, responsable des collections au centre Juno Beach.

Morceaux d'avions, uniformes…

En 1939, seulement 4 000 membres se sont engagés au sein de l'Aviation royale canadienne contre 250 000 à la fin de la guerre. Les visiteurs pourront se plonger dans cette histoire grâce à de nombreux objets qui ont appartenu à certains aviateurs canadiens, mis en scène par le scénographe Michel Cousin et le graphiste Frédérick Turgis. "On a des morceaux et un moteur d'avions, des uniformes, des lunettes d'aviateurs…", poursuit-elle. En plus, le musée lance un appel à témoignages. "On cherche à mettre en avant des noms oubliés sur les crashs en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale."

L'exposition est ouverte sur les jours d'ouverture du musée, jusqu'au 31 décembre 2025. Tél. 02 31 37 32 17.