Ferrero soutient le sport solidaire

Soutenir le sport comme outil d’intégration d’enfants défavorisés, tel est le but de l’opération “Cinq maillots pour l’avenir”, soutenue dans la région par Ferrero.

Comme en 2008, cinq associations sportives seront retenues par l’entreprise, puis épaulées durant trois années. La marque chocolatée mise sur le “sponsoring citoyen”, mêlant des aides financières et humaines.



Des employés donnent de leur temps

Pour Frédéric Thil, le directeur général de Ferrero France, l’opération est “stratégique car elle témoigne de notre ancrage local et nous permet de participer à la vie sociale et sociétale de notre région”.

A la clé : 10 000 € d’aide par an, la création d’un blog, le suivi du projet par des employés - les parrains ou marraines - de Ferrero et la promotion de l’association lors d’un match du SPO Rouen Basket. “Gagner ce concours nous a permis de renforcer notre action en faveur des jeunes en difficulté, explique Jean-Paul Reusser, professeur au Karaté Club de Rouen, un des lauréats 2008. Financièrement, nous avons pu investir dans du matériel”.

Le dépôt des candidatures se déroule jusqu’au 24 avril sur le site www.5maillots.fr.

Cette année, le grand public pourra voter en ligne pour les projets de son choix. En juillet, un jury composé de personnalités se réunira pour la sélection finale.