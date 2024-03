Près de Rouen. Un cambrioleur s'introduit dans une maison en présence de ses occupants

Le jeune suspect de 17 ans a été interpellé en flagrant délit par la police, samedi 2 mars vers 6 heures du matin à Bihorel, alors qu'il tentait de voler au domicile d'une femme. C'est un homme qui a donné l'alerte et un signalement quelques instants plus tôt. Il était dans son lit lorsqu'il s'est réveillé et est tombé sur le voleur qui tentait de dérober le portable de sa femme, sur la table de chevet, après s'être introduit par effraction à leur domicile, indique une source policière. Les policiers ont alors entamé des recherches. Un autre témoignage similaire leur est rapporté et plusieurs maisons auraient été visitées.

Sur l'une d'elles, les forces de l'ordre constatent qu'un volet a été forcé. Au même moment, une femme depuis sa fenêtre leur signale qu'elle entend du bruit chez elle. C'est à ce domicile que le suspect est interpellé par la police, avec un sac à dos contenant des outils. Il est placé en garde à vue. C'est le jeune homme lui-même qui se dit âgé de 17 ans et se déclare mineur non accompagné, selon la même source policière.