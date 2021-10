Attention aux vols par ruse en Seine-Maritime

Deux personnes âgées ont été volées par des cambrioleurs sans scrupules qui ont profité de leur crédulité.

L'un d'entre eux a eu lieu, à Petit-Quevilly, samedi 29 septembre, vers 11h30. Une femme, âgée de 85 ans a ouvert à un homme qui disait avoir un colis de de la mairie à lui remettre. Une fois entré, il a demandé du papier et un crayon et a profité de l'absence de la vieille dame pour fouiller son sac à main et une partie de la maison lui volant son porte monnaie et des bijoux.

La police met en garde les personnes vulnérables. Il est recommandé d'appeler les administrations sensées envoyer ces personnes pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. En cas de doute, vous pouvez également appeler le 17.