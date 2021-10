Rouen : le Pissarro et le Corot bientôt dévoilés

Jeudi 24 mars, la mairie de Rouen va enfin lever le voile sur les deux tableaux d'exception qu'elle a pu s'offrir grâce aux bénéfices générés par l'exposition "Une ville pour l'impressionnisme. Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen", organisée en 2010 au Musée des Beaux-Arts. Il s'agit des tableaux "Rouen, la Côte Sainte-Catherine" de Camille Pissarro et "Vue de Coulommiers" de Camille Corot. Rouen a déboursé plus de 560 000 € pour qu'ils rejoignent le Musée des Beaux-Arts.