Evénement. Cochez la date dans votre agenda : le Tendance Live Granville est de retour !

C'est l'heure du grand retour du Tendance Live à Granville ! Après une année 2023 sans grand concert dans la Monaco du Nord, l'édition 2024 - la huitième - aura bien lieu. Le rendez-vous est donné le vendredi 14 juin sur la place de la Fontaine-Bedeau pour assister à ce grand concert gratuit.

Concert dans un cadre paradisiaque

Cet événement en plein air accueillera des têtes d'affiche dans un cadre paradisiaque. On peut citer quelques grands artistes passés par là : Claudio Capéo, Charlie Winston, Izia, Magic System, Hoshi, Superbus, Boulevard des Airs et bien d'autres encore. Continuez de nous écouter et de nous lire avec attention, pour découvrir, le moment venu, la programmation de l'événement.

