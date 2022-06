[Photos + vidéos] Granville. Tendance Live : plus de 30 000 spectateurs ont assisté au show !

Pour son grand retour après deux ans d'absence, le Tendance Live de Granville a fait le plein de spectateurs. Ils étaient plus de 30 000 à venir assister à ce grand concert gratuit. Certains sont même arrivés dès le début de l'après-midi, pour être sûrs d'être au plus près de la scène et voir les artistes répéter. La chaleur du jour ne les a pas dérangés. Heureusement, en soirée, les températures se sont faites plus clémentes.

Les spectateurs étaient très heureux d'être là. Certains sont venus de loin, de l'Orne par exemple, pour profiter de cette soirée.

Les réactions des spectateurs du Tendance Live de Granville 2022 Impossible de lire le son.

Les 15 artistes invités ce soir-là, de Claudio Capéo à Nolwenn Leroy en passant par Izïa ou Sound Of Legends, ont tous assuré le show.