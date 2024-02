Normandie. Première tournée des "Egaluée" : "Les rois de la piste" en avant-première dans onze cinémas

Le festival de cinéma " Les Egaluantes " qui se déroule chaque fin d'année à Carentan-les-Marais entame sa toute première tournée du 29 février au 3 mars dans onze cinémas de Normandie. Une série d'avant-premières du film " Les Rois de la Piste ", tourné sur le littoral du Cotentin, avec Fanny Ardant et Mathieu Kassovitz. Le réalisateur Thierry Klifa sera présent à chaque projection pour échanger discuter avec les spectateurs à l'issue des séances.

Le film raconte l'histoire de Rachel, sorte de Ma Dalton, qui a élevé ses fils Sam et Jérémie, et son petit-fils, Nathan, dans le culte de l'arnaque. De plans foireux en petits larcins, cette sympathique famille de bras cassés court toujours après le gros coup. Chance ou fatalité, lors d'un cambriolage, ils volent sans en connaître sa valeur, une toile de Tamara de Lempicka. Céleste, une détective rusée et charmeuse, et Gauthier, son fidèle acolyte, se lancent à leur poursuite.

Projections :

Jeudi 29 février, au CGR Odéon de Cherbourg-en-Cotentin à 20h00

Vendredi 1er mars, au Richelieu à Réville à 14h30, au Trianon à Valognes à 16h00, au cinéma de la plage à Barneville-Carteret à 17h30, au Long Court à Coutances à 20h30.

Samedi 2 mars, au cinéma le Basselin à Vire à 16h00, au Sélect à Granville à 17h45, au Donjon de Bricquebec à 21h15.

Dimanche 3 mars, au cinéma Le Sirius au Havre à 14h00, au Morny à Deauville à 17h00, au cinéma le Grand Mercure à Elbeuf à 20h30.