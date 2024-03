Les chevaux participants à la première course sont âgé de 6 à 11 ans et Apollinaire place parmi ses favoris, en tête, le 4 LES WE KAN

et aussi les

- 7

- 5

- 2

- 1

- 13

- 16

- 8

Hier, Apollinaire a trouvé le Tierce, Quarte et Quinte dans le désordre en 8 chevaux.

La dotation de la course est de 49.000€.

Départ de la course à 20h15