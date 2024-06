Le Havre. Havres, chanteur et poète, prend le large

L'aventure artistique de Grégoire Théry, quadragénaire né à Paris, commence en 2012, bien loin du Havre. "J'écris des chansons depuis que je suis adolescent. Mais je n'en ai strictement rien fait. Il y a dix ans, je m'y suis mis un peu plus sérieusement et je me produisais environ une fois par an dans des cafés-théâtres de Bruxelles." En 2019, toujours en Belgique, il choisit pour son projet artistique le pseudo Havres.

"Havres pour la notion de refuge, d'abri, d'introspection"

Ce nom "n'était pas lié à la ville. C'était le nom d'un duo que je partageais avec un ami. Cela évoquait, pour moi, la notion de refuge, d'abri, d'introspection. Et quand on en sort, on se lance, on prend le large, on s'expose et on prend le risque de présenter ses chansons et de rencontrer les autres". En 2021, Havres s'installe… au Havre ! Et comme galvanisé par la cité océane, il décide de se lancer professionnellement dans la musique. Il largue les amarres lors du Printemps des Poètes pour donner un premier récital très officiel Aux Yeux d'Elsa, la librairie du cours de la République.

Les concerts ?

"Un recueil de poésies chantées"

Chanteur ou poète, Havres a choisi. L'écriture est au premier plan de sa création. "Absolument. Mon univers est inspiré par des auteurs de chansons plus que par des chanteurs, comme Bertrand Belin ou le Normand Allain Leprest. Et cela vaut aussi pour mes concerts. C'est un recueil de poésies chantées. Et, entre les chansons, il y a des divagations poétiques, de petits textes qui introduisent les morceaux. Il m'arrive aussi de déclamer des haïkus (courts poèmes)."

Dès son arrivée, Havres trouve dans la cité océane des structures qui vont lui permettre de développer son projet : "Je suis accompagné par le Centre d'expressions musicales depuis le début, par le Tetris aussi. J'ai également participé au premier festival Slam'Cause de la Causerie l'an passé (N.D.L.R. : une nouvelle édition de l'événement est prévue du 14 au 17 mars). Je suis donc bien intégré dans le réseau poésie et slam du Havre."

Après une trentaine de concerts en solo, Havres décide d'enregistrer un album. Il fait alors la rencontre de la Rouennaise Sylvie Lacheray qui, en plus de l'aider en studio, accepte de l'accompagner sur scène à la guitare, au clavier et aux chœurs. Le duo est rejoint par Blandine Champion à la basse et Grégory Serrier à la batterie, pour des shows désormais en quatuor.

Un raz-de-marée de bonnes nouvelles pour Havres

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, en 2023, le groupe nouvellement formé est lauréat de Start & Go, un dispositif d'accompagnement d'artistes émergents porté notamment par la Région Normandie et le Trianon transatlantique de Rouen, sans oublier le conservatoire Honegger du Havre, où Grégoire Théry s'était produit seul l'été dernier. Il y est retourné en janvier pour une résidence de deux jours et un nouveau show, cette fois avec ses musiciens. De quoi préparer sereinement son premier album, dont la sortie approche à grand pas. "Quatre premiers titres seront dévoilés en avril sur les plateformes. Puis une nouvelle chanson, chaque mois, toujours sur le web, jusqu'à la sortie de l'opus en physique en septembre prochain." Une tournée est aussi en préparation.