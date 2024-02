Calvados. Vigilance orange aux crues : ça déborde dans le département

La pluie s'est invitée dans le Calvados dimanche 25, et continue de tomber le lendemain, lundi 26 février. Conséquence, les cours d'eau débordent, et Météo France a pris la décision de placer le département en vigilance orange aux crues. L'état de la Touques, de la Calonne et de l'Orbiquet, à l'est du département, est notamment surveillé de près.

La préfecture indique, qu'en lien avec les communes concernées, le Conseil départemental et les pompiers sont mobilisés pour assurer la sécurité des personnes et des biens. "Ne vous engagez pas sur une route inondée", conseillent les services de l'Etat, alors que quelques routes ne sont plus praticables autour de Bayeux, dans le Bessin.

Le pays d'Auge touché

Mais c'est bien à Pont-l'Evêque que les cours d'eau débordent le plus. La commune a d'ailleurs mis en place une cellule de crise, afin de dresser un bilan et prévoir la suite. Pour le moment, à 13 heures, seules des interventions "sans gravité" ont été effectuées. "Une stabilisation de la hauteur de la Calonne est observée après un pic à 2,20m. Une incertitude demeure sur le niveau de la Touques qui est actuellement de 2,30m, avec une stabilité de la crue à confirmer", précise la municipalité.