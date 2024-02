Rouen. Normandie impressionniste : une œuvre étonnante à la patinoire

L'artiste Miguel Chevalier, pionnier de l'art virtuel, propose aux patineurs de découvrir son œuvre Digital ParadICE IA à la patinoire de l'île Lacroix.

Cette expérience artistique et immersive, proposée par Normandie impressionniste et la Métropole Rouen Normandie, a débuté samedi 24 février et se poursuivra jusqu'au vendredi 3 mai 2024. Cette installation lumineuse et interactive, inspirée des motifs des années 1970, est proposée en avant-première du festival Normandie Impressionniste.

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, est satisfait : "A l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, le sport est à l'honneur, y compris dans ses formes les plus artistiques ! Avec cette œuvre immersive proposée par Miguel Chevalier, la grâce des mouvements sur la glace trouve écho dans des formes lumineuses envoûtantes, pour le plaisir des petits comme des grands. Elle marque l'ouverture du festival Normandie Impressionniste qui se déroulera du 22 mars au 22 septembre 2024. "