Bonne table à Caen. Petits prix et cuisine traditionnelle au Bouillon Malherbe

Le Bouillon Malherbe a remplacé le Bistrot de Malherbe début octobre 2023. Installé sous les tribunes du stade Michel d'Ornano, ce restaurant de 120 couverts (et 80 en terrasse) propose "une cuisine française et classique à petits prix" explique Benoît Lainé, le responsable. C'est vrai qu'en termes de tarif, c'est difficile de faire mieux.

Un plat à moins de 10€

Il est possible de s'offrir une entrée ou un dessert pour seulement 3,50€. Côté plat, vous pouvez déguster une salade parisienne ou un bœuf bourguignon pour seulement 9,90€. Comment font-ils pour s'y retrouver ? "On ne voulait pas être plus cher et baisser en qualité, donc les portions sont un peu plus petites" justifie le patron. En réalité, quand je vois mon assiette, je n'ai pas peur de manquer. Mes yeux sont tombés directement sur le parmentier de canard et sa salade à la carte. Ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas mangé. Je suis surprise par la rapidité du service. Qui dit restaurant, dit forcément dessert. S'offrent à moi plusieurs options : riz au lait, mousse au chocolat, choux à la crème, crème brûlée… du classique, à nouveau. J'opte pour la crème brûlée, l'un de mes desserts préférés que je dévore en quelques minutes. Je jette un œil à ma gauche. Un tableau de N'golo Kanté et Thomas Lemar, deux anciens joueurs "Rouge et Bleu" est accroché au mur. "Placé sous le stade, on voulait garder l'ambiance du foot". Alors, le soir de match, le restaurant se transforme en bar à l'avant-match et assure le service restauration à l'après-match. "Côté ambiance, on se rapproche du club house" sourit Benoît. Parfait, cela me rappellera mes années foot. Je reviendrai goûter les coquilles à la crème de truffe et peut-être que je tomberais sur Nicolas Seube, l'entraîneur du SM Caen. Il paraît que c'est un bon client…

Pratique. Boulevard Georges Pompidou à Caen. Ouvert le midi du lundi au vendredi, le soir le vendredi et soir de match. Tél 02 50 53 56 33.