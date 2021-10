Photographies : la côte d’Albâtre à vol d’oiseau !

Jérôme Houyvet est un baroudeur. Normand, photographe, amoureux des plages aux grosses vagues, spécialiste des sports de glisse et depuis quelques années “pilote” d’un petit para-moteur qui lui permet, aux beaux jours, de prendre un peu de hauteur.

Il y a deux ans, il a survolé les plages du Cotentin pour en faire un livre album remarquable. L’ouvrage a eu un tel succès que le photographe a voulu élargir sa palette pour voir encore plus large. Dans l’oeil de son objectif, cette fois : l’ensemble de la côte normande, du Mont Saint Michel au Tréport en passant par la côte d’Albâtre.



Vu d’en haut, c’est encore plus beau

L’ouvrage paraît début mai. Plusieurs pages sont dédiées à quelques uns des plus beaux sites du littoral tout proche, à vol d’oiseau : Le Pays de Caux et ses “falaises de porcelaine », Fécamp, Yport, Etretat ou encore Sainte-Adresse et le port du Havre... un long ruban de plages, de valleuses et de falaises haut perchées. On y apprend plein de choses, au fil de l’eau et des photos époustouflantes.

Le parti pris du photographe : montrer au dessus du rivage et du front de mer ce qu’au niveau des pâquerettes on a parfois du mal à percevoir : la beauté des lieux, la douceur des ciels, l’incroyable mosaïque née du mélange de la terre et de l’eau, du vert et du bleu.

Chaque photo de la côte d’Albâtre s’accompagne d’un texte présentant le site, avec en prime tout un tas d’anecdotes s’y rapportant. Un guide touristique, grandeur nature, qui saurait prendre de la hauteur sur les paysages qu’il décrit.



Pratique. Vol au dessus du littoral de Normandie – ouvrage disponible à partir de mai. Big Red One Editions – contact : 02 33 57 19 96. web : www.bigred1editions.com.