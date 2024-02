PMU. Dans l'Orne, un parieur remporte 150 000 euros au Quinté+ !

Le Café de l'Europe, à l'Aigle dans l'Orne, a fait un heureux, dimanche 18 février. Un joueur a remporté la somme de 149 486 euros en jouant au Quinté+. Avec ce gain, il devient l'un des plus gros gagnants du PMU en empochant une somme supérieure à 100 000€. En France, ils ne sont que vingt-huit à avoir décroché un tel lot depuis le début de l'année 2024. Ce chanceux est le premier dans l'Orne et le second en Normandie, le premier ayant remporté 117 816€ en janvier à Lessay dans la Manche.

"C'est la première fois qu'un aussi gros gain est remporté depuis que j'ai repris l'affaire, il y a un an et demi. Le gagnant fait partie de ma fidèle clientèle d'habitués. Il vient tous les jours jouer un Quinté+ spOt. Il est revenu hier faire valider son ticket gagnant, me confiant qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Je suis très contente pour lui. Encore toutes mes félicitations ! ", souligne la propriétaire du bar tabac de l'Aigle.

En 2023, seul un grand gagnant dans l'Orne avait remporté une telle somme, à savoir 126 198€ au mois de mai à la Ferté-Macé. En 2023 dans la région normande, treize grands gagnants avaient remporté un tel gain : 4 dans le Calvados, 4 dans l'Eure, 3 dans la Manche, 1 dans l'Orne donc, et 1 en Seine-Maritime.