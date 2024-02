Mondeville. Des stages d'escalade de bloc pour les plus jeunes

Enfilez vos chaussons d'escalade et préparez-vous à relever le défi des blocs : c'est ce que propose le centre d'escalade Isatix de Mondeville pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, pendant les vacances de février et d'avril. Ces stages sont spécialement conçus pour initier les enfants aux joies de l'escalade de bloc.

Plusieurs dates

Au cours de ces séances encadrées par des professionnels expérimentés, les enfants seront guidés à travers les bases essentielles de cette discipline. Ils apprendront à grimper en toute sécurité, à maîtriser les techniques de chute, ainsi qu'à développer leurs premières compétences techniques telles que le positionnement des pieds, le transfert de poids et la coordination.

Les stages se dérouleront aux dates suivantes : du 26 février au 1er mars pour les vacances d'hiver, et du 29 avril au 3 mai pour les vacances de Pâques. C'est une occasion parfaite pour les enfants de s'amuser, de se dépenser et de découvrir les plaisirs de l'escalade dans un environnement sûr et stimulant.