Faits divers. Cour d'Assises de la Manche : le tribunal examine trois affaires de violences sexuelles sur mineurs

Trois affaires de viols et agressions sexuelles sur mineures sont jugées à partir de ce lundi 19 février et toute la semaine par la cour criminelle de la Manche au tribunal de Coutances.

Un homme, aujourd'hui âgé de 48 ans est accusé viols et agressions sexuelles sur mineures à l'époque des faits qui s'étaient produits dans le coutançais.

Un homme de 27 ans sera également jugé pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans à Avranches en octobre 2021.

La troisième affaire implique un homme de 39 ans jugé pour des faits et tentatives de viols, et d'agressions sexuelles et tentatives sur des mineurs de moins de 15 ans sur les secteurs d'Avranches et de Granville entre 2005 et 2011.