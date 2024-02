Ifs. Tournoi de lancer de haches : ne manquez pas la cible !

Le Valhalla, ce bar insolite installé à Ifs, propose à ses clients de lancer des haches tout en partageant un verre. Ysaline Marie, la co-gérante du lieu, présente le tournoi organisé le vendredi 23 février.

Qu'est-ce que le lancer de haches ?

"Le lancer de haches est une pratique sportive, dans la même veine que le lancer de fléchettes."

Quelles sont les règles de sécurité

à respecter ?

"Il y a toujours quelqu'un qui est présent, que ce soit sur un tournoi ou même juste sur une session de lancer classique. Il y a d'abord une initiation où on va expliquer la manière de lancer et également les règles de sécurité à respecter. Par exemple, ne jamais quitter son arme des yeux, bien attendre qu'elle soit plantée dans la cible ou tombée au sol avant d'aller la chercher, bien refermer la porte... Il faut aussi des chaussures qui maintiennent bien les pieds."

Comment se déroule le tournoi ?

"Ce sera du lancer de haches en duo. Nous accueillons jusqu'à 16 équipes maximum. Un maître d'armes expliquera le déroulé du tournoi : deux manches de dix lancers par joueur. Lors du lancer, les points sont comptabilisés : 5 points au centre de la cible, ensuite 4, 3, 2, et enfin 1. En tout, le tournoi va durer à peu près deux heures. A la fin, nous aurons la remise des lots et le podium. 130 euros de lot sont à gagner."

Qui peut participer ?

"C'est accessible à partir de 10 ans, mais il est obligatoire d'être accompagné d'un adulte. On donne rendez-vous aux participants - que ce soit des initiés ou des non initiés - à 19h pour un entraînement, c'est-à-dire qu'ils ont les pistes en libre accès, où nous serons là pour les conseiller, les aider sur leurs techniques de lancer. Et ensuite, à 20h, le tournoi commence."

Comment s'inscrit-on ?

"Tout simplement en nous appelant au 07 83 37 01 70 ou sur place. Et on peut même s'inscrire en solo et trouver sur place un équipier qui sera lui aussi tout seul."

Pratique. Route de Falaise, à Ifs. Tarif : 15 euros par personne.