Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 12 février

Bélier

Rien ne viendra déprécier votre belle humeur dans vos affaires financières. Le ciel vous sourit et vous le lui rendrez bien.

Taureau

Vous êtes en pleine forme pour vous lancer dans le théâtre social, vous auriez besoin de vous aérer malgré tout.

Gémeaux

Les émotions transpirent dans tous les échanges et, si vous faites confiance à votre intuition, vous pouvez rencontrer de belles opportunités.

Cancer

Détendez-vous, ne vous stressez pas pour rien. Vous avez l'occasion de relâcher la pression, sautez sur cette opportunité !

Lion

C'est dans un contexte quelque peu brumeux et relaxant que vous trouverez plein de nouvelles idées pour reprendre pied dans la vie active.

Vierge

Vous avez du flair mais surtout, vous savez comment vous en servir pour repérer les opportunités.

Balance

Vous vous ouvrez à de nouveaux concepts et c'est une belle façon de progresser. Un climat très dynamique dont il faut profiter.

Scorpion

Vous aurez l'art et la manière d'éviter des difficultés et de montrer plus fermement vos valeurs sans détour.

Sagittaire

Si vous avez connu des hauts et des bas relationnels, le moment est venu de rétablir l'équilibre et de faire passer vos messages sans encombre.

Capricorne

On peut dire que la journée est assez agréable, vous passez de bons moments avec une personne qui vous plaît.

Verseau

Ne craignez pas les mises au point. Au contraire, elles vont vous permettre de vous libérer et de passer à autre chose.

Poissons

Un sentiment d'insatisfaction vous envahit et vous avez besoin de sortir de chez vous pour prendre l'air.