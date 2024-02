Cherbourg. S'agit-il d'un accident ? Un homme chute du 5e étage

Le mystère plane encore au-dessus de cette affaire. Mercredi 31 janvier, en fin de matinée, les services de police ont été appelés pour une défenestration dans un un immeuble situé au 1 rue de Metz dans le quartier de l'Amont-Quentin à Cherbourg-en-Cotentin. Ce sont des témoins qui ont lancé l'alerte après avoir aperçu un homme chuter du 5e et dernier étage du bâtiment.

Il est alors 11h30 lorsque les secours arrivent sur place. L'homme, qui a fait une chute de près dequinze mètres, se trouve au pied de l'immeuble, entre une haie d'ornement et un terre-plein. Très grièvement blessée mais consciente, la victime est prise en charge par le Samu et transportée vers les urgences du centre hospitalier public du Cotentin. A l'heure actuelle, on ignore encore si son pronostic vital est engagé ainsi que l'étendue de ses blessures.

4 suspects interpellés

Dépêchée sur place, la police a tenté d'entrer dans le logement de la victime mais une clé bloquait la serrure. C'est à ce moment qu'ils ont remarqué que l'appartement n'était pas vide. Toutes les mesures de sécurité ont alors été prises. Les policiers porteurs de casques balistiques et des gilets pare-balles lourds ont pénétré l'appartement à l'aide d'un bouclier et d'un bélier.

A l'intérieur, trois hommes et une femme ont été menottés puis placés en garde à vue. Des auditions sont en cours pour déterminer si la victime a basculé accidentellement ou si elle a été poussée. Des investigations plus approfondies sont actuellement menées dans le logement par des techniciens en identification criminelle ainsi que par un chien spécialisé dans la recherche de stups et de billets.