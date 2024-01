Caen. Je me suis glissée dans la peau d'une mascotte le temps d'un match

Une carcasse de 6kg, des pattes de taille 49, la carrure de Dunky est impressionnante. Le temps d'un match, me voilà dans la peau de la mascotte du Caen Basket Calvados, chouchou du public. Bon, en réalité, une demi-heure m'a suffi pour me rendre compte de la difficulté de la tâche. A commencer par l'habillage.

Selfies et câlins, tout un métier

Imaginez une dizaine de pièces à enfiler, des jambes poilues à la crinière en passant par la queue du lion en l'espace de dix minutes. Heureusement, je profite de l'aide de Romain Gautier, le "vrai" Dunky, pour me transformer en félin. "Surtout, il faut faire ses besoins avant !", plaisante-t-il. Il dispose même un mode d'emploi pour ne rien oublier et tout faire dans l'ordre. Après un rapide briefing, me voilà dans les tribunes du Palais des Sports, pour accueillir les premiers spectateurs. Première étape périlleuse : la montée et la descente des escaliers. Je frôle la chute à plusieurs reprises et, surtout, j'ai vite chaud. "On transpire beaucoup. Depuis que j'ai le nouveau costume (il a changé en décembre, ndlr), je m'épuise vite. Il pèse 5kg de plus !", sourit-il. Pour l'aider à respirer, Romain Gautier y a même installé un ventilateur à l'intérieur de la tête, qui ressemble à un casque. Une fois à l'aise sur mes "papattes", je commence à dire bonjour aux fans. Enfin, ceux que je vois. Car il faut dire que la vision périphérique est très réduite. Je multiplie les photos et les câlins avec les enfants. Je comprends vite que j'ai un rôle important auprès des supporters. J'essaie de faire comme d'habitude, c'est-à-dire "un lion souriant, qui apporte de la joie, comme l'explique Romain. Quand on enfile la tenue, on rentre dans une bulle." C'est vrai que sous le costume, je passe totalement incognito. Si bien que j'ai envie de danser ou faire des blagues aux spectateurs. "Quand je fais des photos, je souris, ça fait vivre la bête alors qu'on ne me voit pas, me lance Romain, dans un sourire. Je me permets de faire des choses avec Dunky que je ne ferais pas dans la vraie vie." Il m'est arrivé de signer une dédicace à un enfant. Là, c'est une autre histoire. Tenir un crayon avec des grosses paluches, je vous lance le défi. Au bout d'une vingtaine de minutes, je me sens de mieux en mieux dans mon costume. Excès de confiance, je trébuche sur une petite marche. Ma cheville en prend un petit coup. Plus de peur que de mal, je continue d'amuser la galerie et de faire sourire les supporters avant que mon heure de gloire se termine. Trempée sous mon costume, je passe le témoin à Romain. Une chose est sûre, je ne négligerai plus jamais le rôle de mascotte !