La Vatine roule écolo avec Easy Mouv

Le club de la Vatine regroupe 330 entreprises et près de 6 000 salariés dont plus de 50% prennent la voiture. Une étude a révélé que ces derniers représentaient 8 000 déplacements matin et soir, et 4 000 à midi. Pour faciliter l’accès à ses différentes zones d’activités - l’Espace Leader, les Bocquets et la Bretèque - le Club de la Vatine a lancé un plan de déplacements inter-entreprises, baptisé Easy Mouv. Par ce biais, il entend contribuer au développement durable en favorisant les modes de transports alternatifs (co-voiturage, vélo). Ainsi, le 1er avril a été lancé le co-voiturage, avec le site co-voiturage 76.

Le rôle du plan de déplacements est aussi de mettre en place des solutions pratiques. En demandant, par exemple, la multiplication des arrêts et du nombre de bus ainsi que la création de nouvelles pistes cyclables ou passages piétons ; ou encore de développer la restauration en interne afin de limiter au maximum les déplacements.