Granville. L'ancien maire Marc Verdier est mort à l'âge de 93 ans

Marc Verdier, maire de Granville de 1994 à 2008, est décédé mercredi 3 janvier à l'âge de 93 ans. Élu conseiller municipal de Granville en 1990, cet ancien chef d'agence de la Banque industrielle et commerciale de l'Ouest à Rennes a laissé de nombreux souvenirs pour la population. Il était devenu très vite maire en 1994 avant d'être réélu un an plus tard.

Un maire "visionnaire" et "bienveillant"

Bertrand Sorre, député de Granville, se souvient d'un maire "visionnaire", "bienveillant", "très investi", "très présent" et "très exigeant" : "Marc Verdier a développé sa ville avec ambition, c'était un novateur, un constructeur" poursuit le parlementaire. "Il a su fédérer, il est à l'origine de la première communauté de communes du pays Granvillais dont il devient le premier président en janvier 1997."

La jeunesse du quartier Saint-Nicolas

Marc Verdier avait aussi pris conscience des difficultés dans le quartier Saint-Nicolas. Il s'est alors occupé avec son conseil municipal de la rénovation de cet endroit. Il s'est aussi occupé des jeunes du quartier "laissés-pour-compte", il était "très engagé" et "très présent" pour eux. "Je me souviens aussi quand j'étais enseignant au collège Malraux de Granville, je croisais Marc Verdier car systématiquement, il faisait le tour de la ville chaque jour pour voir s'il n'y avait rien eu la nuit dans la ville", ajoute Bertrand Sorre. C'est en 2008 que Marc Verdier quitte la mairie. Ses obsèques auront lieu en l'église de Donville-les-Bains mercredi 10 janvier, à 10 heures.