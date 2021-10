Une exposition traduite en musique

Moussorgski avait écrit ces pièces après avoir vu l’exposition d’un de ses amis décédé. Ces partitions sont donc la traduction en note de musique des différents tableaux que l’artiste avait admirés. La musique, écrit pour piano seul, a été adaptée par la suite pour orchestre symphonique par Maurice Ravel. L’oeuvre sera donc donnée à Rouen par l’orchestre dans sa grande formation, offrant une grande palette instrumentale pour le plus grand plaisir des oreilles.

Deux versions de l’oeuvre seront données. Pour le premier concert, plus à destination des familles, l’oeuvre de Moussorgski sera accompagnée d’un conte dit par un comédien, qui emmènera le public dans une histoire où les références à l’exposition de peintures seront nombreuses. Lors du second concert, en plus de l’oeuvre de Moussorgski l’orchestre jouera Les fontaines de Rome d’Ottorino Respighi ainsi que Les Oiseaux de feu, d’Igor Stravinski.



Pratique. Les tableaux d’une exposition en famille, Théâtre des Arts, Rouen, vendredi 8 avril, 19h, 1h sans entracte. Les tableaux d’une exposition, samedi 9 avril à 19h30 et dimanche 10 avril à 16h, 2h sans entracte. Billetterie : 0810 811 116.